Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde de aralıklarla kar yağışı ve yer yer sis etkili oluyor.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.