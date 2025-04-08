İŞKUR'dan 532 bin açık iş tespiti, 315 bin işe yerleştirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ocak-mart döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla istihdamı destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti. Işıkhan, "Ocak-mart döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un İşe Yerleştirme Başarıları

Paylaşımında "İŞKUR'da iş var" sloganını kullanan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.