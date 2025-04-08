Dolar günü 38 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 38,00 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 17:22, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|37,9970
|37,9980
|38,0000
|38,0010
|Avro
|41,6440
|41,6450
|41,5600
|41,5610
|Sterlin
|48,6100
|48,6200
|48,5500
|48,5600
|İsviçre frangı
|44,1400
|44,1500
|44,3300
|44,3400
|ANKARA
|ABD doları
|37,9670
|38,0470
|37,9700
|38,0500
|Avro
|41,6040
|41,6840
|41,5200
|41,6000
|Sterlin
|48,5500
|48,7600
|48,4900
|48,7000