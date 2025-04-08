Dolar günü 38 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 37,9970 37,9980 38,0000 38,0010 Avro 41,6440 41,6450 41,5600 41,5610 Sterlin 48,6100 48,6200 48,5500 48,5600 İsviçre frangı 44,1400 44,1500 44,3300 44,3400 ANKARA ABD doları 37,9670 38,0470 37,9700 38,0500 Avro 41,6040 41,6840 41,5200 41,6000 Sterlin 48,5500 48,7600 48,4900 48,7000