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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında

Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 11:20, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 11:28
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Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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