Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 81 il valiliğine, ''Trafik Tedbirleri''ni içeren genelge gönderdiklerini, 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında, trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdıklarını aktardı. Denetimlerde 69 bin 11 polis ve jandarma personelinin görev alırken, 468 ortalama hız tespit sistemiyle, 19 bin 326 km'lik yol denetlendi. Otobüs kazalarını önlemek adına, ek önlemler de aldık. 720 personelimiz; sivil yolcu gibi otobüslere binerek, sürücüleri, yolculuk sırasında denetlediler.

Trafik Denetimleri ve Sonuçlar

1.271 radar aracıyla, hız kontrollerimizi artırdık. Drone ve helikopterlerle, 3 bin 81 saat havadan denetim yaptık. Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre, denetim sayımızı %30,6 artırdık ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında: 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı. 48 bin 21 araç, ''eksiklikleri giderilinceye kadar'' trafikten men edildi. 7 bin 720 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

2024 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Kazaları

2024 yılı Ramazan Bayramı tatilinde, 6 bin 574 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş; bu kazalarda: maalesef olay yerinde, 75 canımızı yitirmiştik. 10 bin 909 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ise; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası %4,6 azalarak, 6 bin 268'e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız, olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kazaların Nedenleri ve Önlemler

Evet, maalesef bu bayram tatilinde: her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü. Peki neydi bu kazaların nedenleri? Yine en başta "aşırı hız geliyor." 6 bin 268 kazanın %41'i ''hız ihlalinden'' kaynaklandı. 74 canımızın 44'ünü ''aşırı hızdan'' kaybettik. Diğer sebepler arasında ise: ''geçiş önceliği ihlali'', ''arkadan çarpma'', ''şerit ihlali'', ''dönüş kuralları'' ve ''kırmızı ışıkta geçmek'' gibi temel trafik kurallarına uymamak var!

Pendik Gişeleri Kazaları

İşte! Pendik gişelerinde hepimizi üzüntüye boğan o kaza: Gişede bekleyen tıra, arkadan çarpan araçta bulunan 4 öğretmenimiz, maalesef yaşamlarını yitirdiler. Dün de yine, Pendik gişelerinde; benzer bir kaza daha meydana geldi. O kazada da maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu iki kazada da hem ''aşırı hız'', hem de ''arkadan çarpma'' ihlalleri yaşandı.

Trafikte Sabır ve Kurallara Uymanın Önemi

Bayram tatili süresince, meydana gelen trafik kazalarının %45'i, saat 14.00 ila 20.00 arasında gerçekleşti. Can kayıplarımızın da %44,6'sı yine aynı saat diliminde yaşandı. "Zira; trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir canın, belki de canların kurtulması demektir." "Bir emniyet kemeri, bir tık sesi, bir ailenin dağılmasını engelleyebilir!"

Kural İhlallerine Karşı Önlemler ve Çağrılar

Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılamasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu Taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız. İnanıyorum ki; denetimlerimiz arttıkça ve ''Kural ihlallerine yönelik'' caydırıcılık güçlendikçe, trafik kazaları daha da azalacaktır.

Trafikte Güvenlik ve Farkındalık Oluşturma

Lütfen Unutmayalım! Trafik; sadece bir ulaşım meselesi değildir, bir hayat meselesidir de. Kurallara uymak ise, sadece bir zorunluluk değildir. Vatanımıza duyduğumuz sevginin, milletimize gösterdiğimiz saygının da bir göstergesidir. Bu yüzden hedefimiz: "Trafikte Sıfır Can Kaybı." Ne bir eksik, ne bir istisna. Çünkü biz, canlarımızı yolda bulmadık! Bu yüzden tek bir canımızı dahi, yolda kaybetmeye de tahammülümüz yok.Bu uğurda çalışmaya, denetlemelerimizi sürdürmeye, uyarılarımızı yapmaya ve farkındalık oluşturmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. ''Bir kural bir ömür'' diyerek, sizleri tekraren sevgi ve saygıyla selamlıyorum.