PKK/YPG'nin Kaçırdığı Çocuklar: 1 Ayda 15 Çocuk Ailelerinden Koparıldı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde son bir ayda 15 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için ailelerinden kopardı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, çocukları, işgalindeki Rakka ve Haseke illeri ile Kamışlı ve Aynularab ilçelerinden kaçırdı.

1 AYDA 15 ÇOCUK

Örgütün silahlı kadrosuna katmak için son bir ayda kaçırdığı 15 çocuğun yaşları 11 ile 16 arasında değişiyor. PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor. Terör örgütü, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını da engelliyor.