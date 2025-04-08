PKK/YPG'nin Kaçırdığı Çocuklar: 1 Ayda 15 Çocuk Ailelerinden Koparıldı
PKK/YPG, Suriye'de son bir ayda 15 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için ailelerinden kopardı. Çocukların yaşları 11 ile 16 arasında değişiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 11:37, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 11:38
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerde son bir ayda 15 çocuğu silahlı kadrosuna katmak için ailelerinden kopardı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG, çocukları, işgalindeki Rakka ve Haseke illeri ile Kamışlı ve Aynularab ilçelerinden kaçırdı.
1 AYDA 15 ÇOCUK
Örgütün silahlı kadrosuna katmak için son bir ayda kaçırdığı 15 çocuğun yaşları 11 ile 16 arasında değişiyor. PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor. Terör örgütü, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını da engelliyor.