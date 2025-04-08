Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "cuntacı" diyen CHP lideri Özgür Özel hakkında 500 bin TL manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın'ın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.