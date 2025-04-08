14 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Kalp Masajıyla Kurtarıldı

Gazipaşa ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra **kalbi duran motosikletli**, olay yerine gelen ambulanstaki kalp masajıyla hayata döndü. Antalya'nın Anamur ilçesinden Gazipaşa istikametine seyreden 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.Ö., Ulusal Egemenlik Bulvarı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç sürücü, E.Y.'nin kullandığı 58 ADN 991 dorse 58 ADY 534 çekici plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı.

Kazayı Görenler Hemen Yardım Çağırdı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından **kalbi durduğu belirlenen sürücü**, ambulansa alınarak dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Motosikletli Genç Hayata Döndü

Sağlık ekiplerince kalbi yeniden çalıştırılan S.Ö., Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen S.Ö., ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza Yerinde Detaylı İnceleme Yapıldı

Olayın ardından olay yeri inceleme ekiplerince kazanın yaşandığı yerde detaylı inceleme yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.