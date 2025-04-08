YÖK Üstün Başarı Ödülleri Başvuru Süresi Uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuru süresinin 21 Nisan'a uzatıldığını duyurdu.YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülleri için başvuru süreci uzatıldı. Daha önce 14 Nisan olarak açıklanan son başvuru tarihi, Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması nedeniyle 21 Nisan olarak yeniden belirlendi" ifadesi kullanıldı.

"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" Kategorileri

"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" bu yıl "bireysel", "kurumsal", "özel alan" ve "özel" olmak üzere 4 başlık altında 12 farklı kategoride verilecek.

Başvuru Şartları ve Detaylı Bilgiler

Başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgilere http://odul.yok.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.