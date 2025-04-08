İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için **kuvvetli yağış** ve **yoğun kar yağışı** uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde **yerel kuvvetli** olacak yağışların, gece **karla karışık yağmur** ve kar, perşembe günü sabah saatlerine kadar yer yer **kuvvetli kar yağışı** şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de Beklenen Yağışlar

Doğu Karadeniz'deki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında **kuvvetli** olması bekleniyor. Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde **kuvvetli** ve yer yer **yoğun kar yağışı** olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda Olası Olumsuzluklar

Sel

Su baskını

Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar

Tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.



