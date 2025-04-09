TOEFL Belgesi Akademik Atamalarda Kullanılır Mı?

Soru:

Öğretim üyesi atamalarında YDS veya YÖKDİL yerine, 2013 yılında girmiş olduğum TOEFL belgesini kullanabilir miyim?

Cevap:

Bilindiği üzere, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'un Temel İlkeler başlıklı 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında; "Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Başkanlık eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarını yapan merkezlerde her türlü inceleme yapabilir veya yaptırabilir."

Bu çerçevede, uluslararası yabancı dil sınavı düzenleyen kurum ve kuruluşlarca yapılan uluslararası yabancı dil sınavlarının Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) eşdeğerlik taleplerinin değerlendirilmesi ve eşdeğerlik tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından "Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi" hazırlanmıştır.

Söz konusu Yönergede aranan koşulları taşıyan uluslararası dil sınavları ÖSYM tarafından YDS/YÖKDİL'e eş değer kabul edilmekte ve puan aralıkları ile karşılıkları tespit edilmektedir.

ÖSYM tarafından hazırlanan eşdeğerlik tabloları geçmiş yılları da gösterecek şekilde aşağıdaki bağlantı adresinden kamuoyu erişimine sunulmaktadır.

https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html

Bu çerçevede, 11 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncellenen Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Dokümanını incelediğimizde, TOEFL iBT Sınavı Eşdeğerliği geçerliliğini korumaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu eşdeğerlik dokümanını incelediğimizde, "eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının puanları, sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmemiş ise belgede belirtilen sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile eşdeğerlik amacı ile kullanılabilir." uyarısı bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 2013 yılında girmiş olduğunuz TOEFL belgesinin geçerliliği süre yönüyle sona erdiğinden öğretim üyesi atamalarında anılan belgeyi kullanmanız mümkün bulunmamaktadır.



