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18 ilde 'change' araç operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 18 ilde, ağır hasarlı araçları satın alarak çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ya da yurt dışından getirilen araçlarla "change" yapmak suretiyle başka kişilere sattıkları tespit edilen 50 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 17:05, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 17:12
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18 ilde 'change' araç operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat destekli operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonlarda, "change" olduğu değerlendirilen ve yurt dışından kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 21 tır ve 2 otomobile el konuldu, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.

Change işlemi yapılmak üzere hazırlanan 2 tır ve dorsesi de muhafaza altına alındı.

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