Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin 'kara gömleklilerine' dönüşen, marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir." dedi.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

Ramazan ayında muhalefet belediyelerinin yapmadıklarını bizim teşkilatlarımız yaptı. Gençlerimiz göğsümüzü kabartan programlara imza attı. Fakir fukaranın kapısını çaldık, büyüklerimizi ziyaret ettik, küçüklerimizi sevindirdik.

Gazze'deki Kardeşlerimize Yönelik Saldırılar

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'deki kardeşlerimize yönelik saldırılardı. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıkan, sağlık görevlilerinin infaz edildiği haydutluğa tanık olduk. Bu tablo karşısında tüm mazlumlar için imkanları zorlayarak girişimlerde bulunduk. Liderlerle yaptığımız telefon görüşmelerinde Gazze'deki insanlık dışı durumu özellikle ele aldık.

"Gazze'deki Kardeşlerimize Sırtımızı Hiçbir Zaman Dönmeyiz"

Şunu herkes bilsin, Gazze'de insanlık onuru İsrail tarafından çiğnenirken, biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Küresel siyonist lobinin baskıları karşısında bugüne kadar nasıl dik durduysak, bundan sonra da zalimlerin karşısında eğilmeyeceğiz. Gerilimi körüklemenin kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz.

"İhtiyaç Olduğunda Suriyeli Kardeşlerimizin de Yanında Olacağız"

Türkiye olarak biz ne hak yeriz, ne de hakkımızın yenilmesine göz yumarız. Gazzeli mazlumlar gibi ihtiyaç olduğunda Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanında olacağız. Bizi buralara getiren dualardır. Bugün de yola dualarda devam ediyoruz.

"Siyasette Düşman Yoktur, Rakip Vardır"

Ana muhalefetin çiğ ve çirkin söylemlerine kulak asmadık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Biz sabrettikçe onlar iftiranın ve hakaretin dozunu artırdılar. Biz sorumlu davrandıkça, onlar daha kışkırtıcı söyleme sarıldılar. Bizim edebimizi zayıflık işareti olarak algıladılar. Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyasette husumet değil, rekabet vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyaset tekamülün, olgunlaşmanın göstergesidir. Kavga, kargaşa, gerilim siyasetin değil, barbarlığın, ilkelliğin sembolüdür. Siyasette hakarete, şiddete, küfre yer yoktur ve olamaz.

CHP'nin Hareket Tarzı

CHP demokratik zeminde siyaset yapan bir parti gibi değil, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Protesto bahanesiyle başlayan sokak eylemleri CHP Genel Başkanı'nın şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan saldırıya evrilmiştir. Yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin 'kara gömleklilerine' dönüşen, marjinal sol örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir.

Yolsuzluk ve İftira İddiaları

Yolsuzluğu ortaya çıkaran MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, bu kurumlarda çalışanları itham ederek, yargı mensuplarımıza parmak sallayarak İstanbul'a çöreklenen suç unsurlarının üzerini örtmeye çalıştılar.

Büyükşehri ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net göreceğiz. Biz de hukuki sürecin selameti açısından anayasanın bize verdiği sorumlulukları harfiyen yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini Batı'ya şikayet edenler tarih boyunca defalarca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yolsuzluklarına Batı'daki dostlarını da ortak etme çabaları boşa düştü. Medet umdukları tüm odaklar onları yüzüstü bıraktı.

"CHP GENEL BAŞKANI SEÇMENİNİN DE BAŞINI YERE EĞDİ"

CHP'de gelenin gideni arattığı geleneği bir türlü bozulmuyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin binlerce yıllık şerefli mazisine yakışmayan küçültücü bir tutumdur. Bu rezillik CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir hürmetsizliktir. CHP Genel Başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek CHP seçmeninin de başını yere eğmiştir. Biz rakibimiz bile olsa bu ülkedeki hiçbir siyasi partinin böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Tüm bu yaşananların CHP seçmeninin de içine sinmediğini biliyorum.

"BUNLAR HİÇ DEĞİŞMEDİ"

CHP'nin faşist zihniyetinde, kibirli siyasetinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Bunlar hiç değişmedi. Bunlar milli iradenin egemenliğini hiçbir zaman sindiremedi. Bunlar çok partili demokrasiyi, serbest seçimleri asla kabullenmedi, sadece rol yaptı. Son 3 haftada uyguladıkları faşizme, baskıya bakın. Ellerine biraz daha güç geçtiğinde neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Yıllardır dillerine doladıkları mahalle baskısının ne demek olduğunu 19 Mart'tan bu yana bizzat gösterdiler. Tek parti döneminde büyüklerimizin neler çektiğini 3 hafta içinde bize gösterdiler.

"DARBE VE CUNTA DÖNEMLERİ HARİÇ İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEDİLER"

Son 80 yılda darbe ve cunta dönemleri hariç iktidar yüzü görmediler. Milletimiz bunlara güvenmedi. Bunların yalanlarına, bunların ikiyüzlü tavırlarına asla kanmadı. CHP'nin ikiyüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir.

Nice zorluklara göğüs gerdik, nice kirli ve sinsi senaryolara muhatap olduk. Ama 23 yıl boyunca bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. Ülkenin ve milletin meselelerini çözerek bu günlere geldik, bundan sonra da sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz."