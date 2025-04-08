Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin küresel ekonomik türbülanslara karşı dirençli kalabileceğini ve düşen enerji maliyetlerinin, hem enflasyonla mücadelede hem de rezerv birikiminde önemli rol oynayabileceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, düşen petrol fiyatlarının cari açığı daraltarak rezerv birikimine katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ticaret şoklarına karşı daha dirençli olduğunu vurguladı.Financial Times'a konuşan Şimşek, petrol fiyatlarındaki gerilemenin, enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye'nin cari açığını daraltarak, yaklaşık 18 ay önce başlatılan makroekonomik reform sürecine ivme kazandıracağını vurguladı. Şimşek, ABD'nin ithalata yönelik vergi artışı gibi dış şoklara rağmen Türkiye'nin, ticaret yapısının avantajıyla daha az etkilenebileceğini belirtti.

Türkiye'nin Ticaret İlişkileri ve Ekonomik Dayanıklılığı

Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin ticaretinin yüzde 80'inin AB ile gümrük birliği ilişkisi olan ülkelerle veya Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki dost komşularla yapıldığını hatırlatan Şimşek, bu durumun ülkeyi ABD tarifelerinin olumsuz etkilerine karşı görece izole ettiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi kararı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, bu gelişmeyi nispeten yapıcı olarak nitelendirdi. Şimşek, Ortada büyük bir kriz değil. Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcı gözünde Asya'daki daha kırılgan piyasalardan ayrışma potansiyeli yüksek dedi.

İç Siyaset ve Ticaret Kaynaklı Baskılar

Şu anda yaşanan ise ticaret kaynaklı bir baskı. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasaların gösterdiği sert tepkiyi değerlendiren Şimşek, İç siyaset kaynaklı türbülans kısa ama yoğun bir etki yaptı. Şu anda yaşanan ise ticaret kaynaklı bir baskı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dış şoklara karşı kırılganlığının göreceli olarak kötü seviyede olmadığını savunan Şimşek, büyümede bir miktar yumuşamanın kaçınılmaz olabileceğini, ancak bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bütçe Disiplini ve Ekonomik Öncelikler

Harcama disiplini sürecek, bütçe açığı yönetilebilir. Ekonomik yavaşlamanın vergi gelirlerinde azalmaya ve bununla birlikte beklenenden daha yüksek bütçe açığına yol açabileceğini kabul eden Şimşek, bu durumu kontrol altında tutacaklarını söyledi. 2025 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranla yüzde 3,1, 2026'da ise yüzde 4,9 seviyesine gerilemesinin hedeflendiğini anımsattı.Fiyat istikrarı ve hukukun üstünlüğü önceliğimiz. Röportajda siyasete dair doğrudan değerlendirmelerde bulunmaktan kaçınan Şimşek, programın temel hedefleri arasında hukukun üstünlüğü, fiyat istikrarı, öngörülebilirlik ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi ilkelerin yer aldığını vurguladı.