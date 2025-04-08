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Savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekor: Yüzde 147 arttı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımız 2025 Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 15:02, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 15:03
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Savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekor: Yüzde 147 arttı

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinde son dönemde artan ihracata yönelik açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayisinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkati çeken Görgün, "Geniş, nitelikli, genç ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle her geçen gün daha da büyüyen ihracat potansiyelimizle, Türkiye'nin artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız 2025 Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 147'lik tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

"Sektörel ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 arttı"

Görgün, yılın ilk çeyreğindeki sektörel ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 1,7 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhracat stratejimizdeki temel hedef olan yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kesintisiz uluslararası işbirliği faaliyetlerinin de etkisiyle şirketlerimiz belirli coğrafyalara değil, dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabilir hale geldi. Yerli ve milli platformlarımıza entegre alt sistemlerimiz, müşterek çalışma kabiliyetine sahip ürünlerimiz, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygun çözümler sunabilme esnekliğimiz, son kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sahada sunduğumuz hızlı geribildirimlerimiz ve bakım-onarım ve entegre lojistik destek konularında sunduğumuz sürdürülebilir hizmetlerimiz, bu başarının temelini oluşturdu."

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak ileriki dönemde de sadece büyük şirketleri değil, sektörün gizli kahramanları KOBİ'leri de kucaklayan, ihracat yapan şirket sayısını artırmayı hedefleyen ve ihracatı sektör için sürdürülebilirlik unsuru haline getiren uluslararası faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceklerini anlatan Görgün, "İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan veya dolaylı olarak emekleri bulunan tüm savunma sanayii şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyorum. Savunma sanayisi sektörü olarak elde ettiğimiz bu başarıların ülkemize önemli kazanımlar getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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