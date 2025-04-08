Davutoğlu'ndan İmaj Değişikliği İddialarına Cevap
Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya üzerinden imaj değişikliği iddialarına yanıt vererek 'Değişmedim, aynıyım' açıklamasında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 15:24, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 16:28
Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, imaj değişikliği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu'yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı."
Bu Görüntü İmaj Değişikliği Olarak Algılandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretin ardından basın toplantısında kameralar karşısına geçen Ahmet Davutoğlu'nun saç renginin açıldığı görülmüştü. Saçlarının renginin açılmasından dolayı Davutoğlu, bu haliyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilmişti.