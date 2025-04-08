Davutoğlu'ndan İmaj Değişikliği İddialarına Cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretin ardından basın toplantısında kameralar karşısına geçen Ahmet Davutoğlu'nun saç renginin açıldığı görülmüştü. Saçlarının renginin açılmasından dolayı Davutoğlu, bu haliyle ABD Başkanı Donald Trump'a benzetilmişti.

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, imaj değişikliği iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Değişmedim arkadaşlar, aynı Ahmet Davutoğlu'yum. Işık oyunlarına aldanmayın ama beğendiyseniz o ayrı."

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