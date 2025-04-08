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Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı

Bakan Bolat, Abu Dabi dönüşü Ankara'da yaptığı toplantıda limon ihracat kısıtlamasının kaldırıldığını ve iç piyasa fiyatlarının denetleneceğini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 16:08, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 16:38
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir" dedi.

Limon Üreticileri ile Yapılan Toplantı ve Alınan Kararlar

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah ayağımızın tozuyla Abu Dabi'den döndüğümüz Ankara'da, Ticaret Bakanlığımızda bakan yardımcılarım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin, Adana ve Antalya illerimizin yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan'dan gelen limon üreticilerimiz, çiftçilerimiz, ihracatçılarımız, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanlarımız ile bir araya geldik." dedi.

Bakan Bolat; "Toplantıda limon üreticilerimizin, ihracatçılarımızın talep ve beklentilerini, piyasada arz güvenliği yanında, arz ve talep arasında fiyat dengesinin sağlanması noktasında atılacak adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ele aldık. Söz konusu toplantıda ayrıca, limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarı ve Hükümetin Destekleri

Bolat; "Bu çerçevede, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir. Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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