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İGDAŞ Genel Müdürü Çolak görevinden ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) Genel Müdürü Ali Ender Çolak, görevinden ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 16:57, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 16:56
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İGDAŞ Genel Müdürü Çolak görevinden ayrıldı

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "İGDAŞ AŞ Genel Müdürü görevini yürütmekte olan Sayın Ali Ender Çolak görevinden ayrılmıştır. Sayın Çolak'a bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. İBB İştirakler Perakende Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Sayın Nihat Narin, mevcut görevine ek olarak vekaleten İGDAŞ AŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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