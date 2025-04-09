İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve sağlık durumu nedeniyle "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinden tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası işlemleri tamamlanan Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Polat, cezaevi yakınında bulunan bir dinlenme tesisinde yakınları tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Polat, herkese selamlarını ileterek, "Benim için zor bir an, dostlarım içeride ben buradayım. Şu an sadece dinlenmem lazım. Çok yorgunum." dedi. Polat, 1-2 saat önce tansiyon kontrolünden geçtiğini ifade ederek, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş bunu biliyorum. İnsanlar ne yazdı bilmiyorum. Çünkü onlara bile ulaşamadım ama kalpten hakikaten bu toprakların insanını hem seviyorum hem çok güveniyorum. Hepinize çok sevgiler." ifadelerini kullandı. Mahir Polat, daha sonra kendi kullandığı araçla dinlenme tesisinden ayrıldı.

Olay

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti. Polat, dün sabah saatlerinde sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirilmişti. Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmişti.