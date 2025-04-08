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Devre mülk sahiplerini 100 milyon TL dolandıran çete çökertildi

İzmir'de vatandaşların kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçiren çete, kurdukları gayrimenkul danışmanlık şirketleri aracılığıyla devre mülk sahibi kişileri toplam 100 milyon TL dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 18:08, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 18:15
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Devre mülk sahiplerini 100 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda devre mülk sahiplerini hedef alan bir çete çökertildi. Mağdurların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılar, yabancı uyruklu vatandaşlar adına çıkartılan hatları kullanarak devre mülk sahipleri ile iletişime geçti. Kendileri şirket temsilcisi gibi tanıtan çete üyeleri, dolandıracakları vatandaşlar ile lüks otel lobilerinde, toplantı salonlarında, iş merkezlerinde, kiralamış oldukları ofislerde buluşarak toplantılar düzenledi. Yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri mağdurların banka bilgilerini ele geçiren çete, mağdurlardan habersiz çektikleri banka kredilerini kurdukları paravan gayrimenkul danışmalık şirketlerinin hesaplarına aktararak toplam 100 milyon TL dolandırdı.

17 tutuklama

Vatandaşları yüksek kar vaadiyle kandıran çeteyi tespit eden Mali Suçlarla Mücadele ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait kişisel veriler, çok sayıda dijital materyal, 10 bin dolar ve bir miktar altın ele geçirildi. Operasyon kapsamında 25 şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 25 kişiden 17'si tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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