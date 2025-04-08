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Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek

Yapay zeka teknolojisinin gelecekteki etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bazı mesleklerin risk altında olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, yapay zekanın meslekler üzerindeki etkisini ve uzmanlar ile kamuoyu arasındaki algı farkını ortaya koyuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 18:28, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 18:31
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Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek

Yapay zeka teknolojisi son 50 yıla damga vururken, sektörler de bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Pek çok iş kolunda insan gücünün yerini alan yapay zekalar, kimileri tarafından "tehdit" olarak görülürken, kimiler tarafından da son yüz yılın en verimli icadı olarak değerlendiriliyor.

Yapay Zekanın Geleceği ve Uzman Görüşleri

Pew Araştırma Merkezi'nin yayımladığı yeni rapor da yapay zekaya dair uzman görüşleri ile kamuoyu algısındaki büyük farkı ortaya koydu. Uzmanlar teknolojinin büyük fayda sağlayacağını düşünürken, yapay zeka şimdiden 5 mesleğin geleceğini "öldürdü".

Uzmanlar ve Kamuoyu Algısı

Araştırmada yer alan 1000'i aşkın yapay zeka uzmanının yüzde 56'sı, teknolojinin önümüzdeki 20 yıl içinde olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, bu oran kamuoyunda yalnızca yüzde 17 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, yapay zekanın iş süreçlerini geliştireceğini ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağını savunsa da bazı meslekler yeni teknolojiye yenildi.

Cinsiyet Farklılıkları ve Yapay Zeka

Araştırma, yapay zeka alanında çalışan kadın ve erkek uzmanlar arasında da kayda değer farklar olduğunu ortaya koydu. Erkek uzmanların yüzde 63'ü YZ'nin ülkeye katkı sağlayacağına inanırken, bu oran kadınlarda sadece yüzde 36.Aynı şekilde, erkeklerin teknolojinin kendilerine kişisel fayda sağlayacağına (yüzde 81'e karşı yüzde 64) ve genel olarak daha "heyecan verici" olduğuna (yüzde 53'e karşı yüzde 30) inancı da daha yüksek. Kadınların özellikle yoğun olarak çalıştıkları idari işler ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda otomasyonun yaygınlaşması temkinli yaklaşımı artırıyor.

Risk Altındaki Meslekler

5 meslekte "alarm zilleri çalıyor". Uzmanlara göre yapay zeka, birçok sektörde verimliliği artıracak olsa da bazı meslekleri de risk altına sokacak.

  • Kasiyerler (%73)
  • Gazeteciler (%60)
  • Fabrika işçileri (%60)
  • Yazılım mühendisleri (%50)

Kamuoyu da benzer bir "tehdit" algısına sahip olsa da, örneğin kamyon şoförleri için risk görenlerin oranı sadece %33. Uzmanlar bu farkın, otonom araç teknolojilerinin halk nezdinde henüz tam anlaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

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