Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 19:05, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 19:07
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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