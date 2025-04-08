Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü

Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Bakan Şimşek: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Togg T10X modelinde yeni finansman seçenekleri
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Türkiye'de ilk! Lise bitmeden üniversiteli oldular
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Yeni araştırma: Yapay zekanın bitireceği 5 meslek
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
Ümit Özdağ'a 'Halkı Tahrik' suçlamasıyla dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 819 şüpheliye dava
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Motorinden sonra benzine de indirim geliyor
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
Dünyanın en zengin şehirleri! İşte Türkiye'den listeye girenler
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
TPAO, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arayacak
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Kara Gömlekliler'
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Neler Getiriyor?
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentileri Geriliyor
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik Dava
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Bayram tatilinde kazalarda 74 kişi yaşamını yitirdi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 38 Gümrük Muhafaza Memuru Gözaltında
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
TÜİK Açıkladı: Mart Ayının En çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu!
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Açık alana çöp döken Bayraklı Belediyesi'ne 3,7 milyon ceza
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Mevduat Faizlerinde Yükseliş: 500 Bin TL Getirisi
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı!
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
2025 Aile Yılı: Doğum Yardımı Başvuruları Açıldı
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye indirim geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Şehit ve gazi ailelerinden Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Trump'tan Erdoğan'a: Ben onu seviyorum, o da beni sever
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
Bakan Fidan: Irak PKK'yı Tehdit Olarak Tanımalı
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
YÖK'ten Üniversitelere Boykotla İlgili Talimat
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
Yarım Düğün Modası: Çiftler İçin Yeni Seçenek
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücret
Ana sayfaHaberler Dünya

Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 19:16, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 19:46
Yazdır
Guterres: Gazze bir ölüm tarlasına dönüştü

Guterres, BM Güvenlik Konseyi önünde basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye 1 aydan fazla süredir "tek bir damla yardım" girmediğine dikkati çeken Guterres, gıda, yakıt, ilaç ve ticari ürünlerin buna dahil olduğunu söyledi.

Guterres, yardımların tükenmesiyle Gazze'deki korku kapılarının tekrar açıldığına işaret ederek, "Gazze ölüm tarlasına dönüştü, siviller sonsuz ölüm döngüsünün içinde." ifadesini kullandı.

- "Umut sönmeye başladı"

Ateşkeslerin işe yaradığını vurgulayan Guterres, Gazze'de ateşkesin sağlandığı dönemde rehinelerin serbest bırakıldığını ve hayat kurtaran yardımların dağıtılmasının mümkün kılındığını dile getirdi.

Guterres, "Haftalar boyunca silahlar sustu, engeller kaldırıldı, yağmalamalar sona erdi ve biz Gazze Şeridi'nin neredeyse her bölgesine hayat kurtarıcı malzemeler ulaştırabildik ancak bu, ateşkesin bozulmasıyla sona erdi. Umut, Gazze'deki Filistinli aileler ve İsrail'deki esir yakınları için sönmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ve tam kapsamlı insani erişimin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Böyle dönemlerde her şeyin net biçimde ifade edilmesinin önemine işaret eden Guterres, "Gazze'ye geçiş noktaları kapalıyken ve yardımlar engellenirken, güvenlik altüst olmuş durumda ve yardım ulaştırma kapasitemiz boğulmuş durumda." uyarısını yaptı.

Guterres, yükümlülükler konusunda da açık olunması gerektiğini belirterek, "İşgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında net yükümlülükleri vardır." dedi.

Bu bağlamda, 4. Cenevre Sözleşmesi'ne göre işgalci güçlerin yükümlülüklerine değinen Guterres, işgalci gücün halkın gıda ve tıbbi ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi. Guterres ayrıca, işgalci gücün, işgal altındaki topraklarda sağlık ve hastane kurumlarını, kamu sağlığı ve hijyen hizmetlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlü olduğunu; yardım programlarını ise kabul etmek durumunda olduğunu ifade etti.

Guterres, bugün Gazze'de bunların hiçbirinin yapılmadığını, Gazze'ye hiçbir insani yardımın giremediğini vurguladı.

- "İnsani ilkeleri tam olarak gözetmeyen hiçbir düzenin parçası olmayacağız"

Uluslararası insancıl hukukun insani yardım çalışanlarının korunması yükümlülüğünü de içerdiğinin altını çizen Guterres, "Gazze'deki bu insani kahramanlardan özellikle söz etmek istiyorum. Ateş altında olmalarına rağmen yardım etme yolunu seçmiş olmanın gereğini yerine getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar." diye konuştu.

Guterres, diğer taraftan İsrailli yetkililerin yardım teslimatı için yeni önerdiği "yetkilendirme mekanizmaları"nın yardımı her kaloriye ve un tanesine kadar kontrol etmeye ve sınırlamaya yönelik riskler barındırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık konuşayım. İnsanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkeleri tam olarak gözetmeyen hiçbir düzenin parçası olmayacağız. Kesintisiz insani erişim garanti altına alınmalıdır. İnsani yardım personeline, uluslararası hukuk kapsamında tanınan koruma sağlanmalıdır. BM yerleşkelerinin ve varlıklarının dokunulmazlığına saygı gösterilmelidir. BM personeli dahil insani yardım çalışanlarının öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrımı yineliyorum."

BM Genel Sekreteri, temel ilkelere sadık kalmanın önemine işaret ederek, BM'ye üye ülkelerin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmaları gerektiğini, bu yükümlülüklere uyulmadığında ise adaletin sağlanması ve hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

"Dünya, Gazze'deki durumu tarif edecek kelimeleri tüketiyor olabilir ancak biz asla hakikatten kaçmayacağız." ifadesini kullanan Guterres, "Mevcut gidişat, çıkmaz bir yoldur. Uluslararası hukukun ve tarihin gözünde tamamen kabul edilemezdir." dedi.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın "bir başka Gazze'ye dönüşme riskinin" durumu daha da vahim hale getirdiği uyarısında bulunarak, "Artık insan yerine koymamaya son verme, sivilleri koruma, esirleri serbest bırakma, hayat kurtaran yardımları ulaştırma ve ateşkesi yeniden sağlama zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber