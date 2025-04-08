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Ambulansa 76'ncı kez taşlı saldırıda bulundu, gözaltına alındı

Diyarbakır'da zihinsel engelli R.B. (30), hastaneye hasta bırakan ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı belirlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 19:47, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 19:48
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Ambulansa 76'ncı kez taşlı saldırıda bulundu, gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin acil girişinde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli R.B., Bismil ilçesinden sevk edilen hastayı teslim eden ambulansa, dönüşü sırasında kaldırım taşıyla saldırdı. Ambulansta hasar oluşurken, sağlık ekiplerinin şikayeti üzerine R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. R.B.'nin daha önce de 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı ve zihinsel engelinin bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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