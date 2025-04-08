CHP'li Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın önünde çadır kurduğu anları paylaştı ve "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" dedi.