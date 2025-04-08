CHP'li Tanal, Adalet Bakanlığı önünde çadır kurdu
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklanan gençler için Adalet Bakanlığı önünde kurduğu çadırda sabaha kadar 'Özgürlük ve Adalet Nöbeti' tutacağını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 20:15, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 20:47
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın önünde çadır kurduğu anları paylaştı ve "Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı'nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için özgürlük ve adalet nöbetindeyim" dedi.