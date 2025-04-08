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TBMM'de Yangın Veri Sistemi Önerisi Gündemde

TBMM 'Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Dr. Uğur Temelli, "Her kurum kendi çabasıyla bir veri, bir istatistik oluşturmaya çalışıyor ama bu standart hale getirilmediği için bununla ilgili bir ulusal yangın veri sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 22:16, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 22:18
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TBMM'de Yangın Veri Sistemi Önerisi Gündemde

TBMM 'Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu', AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı. Bakbak'ın komisyon toplantısını açmasının ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Serdar Gültek, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Yangın Yönetiminde Bütünleşik Yaklaşım Gerekliliği

Gültek, yangının çok boyutlu ve kompleksi bir işlem olduğunu belirterek, "Yangına karşı bütünleşik bir yaklaşım gerekiyor. Biz 2004'ten beri sanayide çeşitli alanlarda destek veriyoruz, çalışmalar yapıyoruz ve mühendisler veya yöneticiler bir hizmet alıyorlar" dedi. Mesela algılama sistemlerinin bakımı hizmetini alıyoruz ama bakım firması geldiğinde, bu sistem nasıl çalışıyor veya söndürme sisteminin pompalarının kontrolünü yaptırıyoruz ama bu iş niye oluyor, nasıl oluyor, bunu öğrenmek amacıyla hareket ediyorlar.

Standart Veri İhtiyacı

'Standart Veriye İhtiyacımız Var' başlığı altında sunumu devralan Dr. Uğur Temelli ise Türkiye'nin yangınla ilgili eksiklikleri olduğunu kaydederek, "Öncelikle bizim bu süreci yönetebilmemiz için bir standart veriye ihtiyacımız var. Standart veri nedir? Her kuruluş farklı istatistik tutuyor; İstanbul itfaiyesi farklı bir istatistik tutuyor, İzmir itfaiyesi farklı istatistik tutuyor, Kütahya itfaiyesi belki tutmuyor, bilmiyorum ama hepsinin bildikleri veya organize ettikleri şeyler var" diye konuştu.

Yangın Korunma Yönetmeliğinin Geliştirilmesi

Türkiye'nin Dünya Sigorta Örgütleri içerisinde yer almadığını vurgulayan Temelli, "Biz bu listede yokuz çünkü bizim o standarda uygun bir verimiz yok. Herkes kendi çabasıyla bir veri, bir istatistik oluşturmaya çalışıyor ama bu standart hale getirilmediği için bununla ilgili bir ulusal yangın veri sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Ayrıca yangından korunma yönetmeliğinin geliştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi Önerisi

Temelli yetkin uzman personel sayısının da artırılması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti: "Bunu nasıl yapabiliriz? Bakanlıklar ile üniversitelerin akademik anlamda bir araya gelmesi ve insanların, yetkin personel yetiştirilmesinin hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir yangın güvenliği koordinasyon merkezi kurulmasını öneriyoruz."

İtfaiyenin Güçlendirilmesi Gerekiyor

Ardından akademisyenler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Dr. Ali Serdar Gültek, itfaiyelerin merkezileştirilmesi ile ilgili, "İtfaiyenin yerelde kalması ama güçlendirilmesi gerekiyor, yerelin nasıl yönetileceği ise merkezden belirlenmeli" ifadelerini kullandı. Eğitim müfredatı ve denetim kriterleri gibi konularda merkezileşmenin önemine değindi.

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