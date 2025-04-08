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İş yerini kurşunlayıp 10 milyon TL haraç istediler, tutuklandılar

Beylikdüzü'nde, bir firmayı kurşunlayarak sahibinden 10 milyon TL haraç isteyen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlıların 'zula evine' yapılan baskında 11 kalaşnikof, 6 tabanca, 580 mermi, 20 kilogram esrar, 3 buçuk kilogram kokain ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 23:10, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 23:11
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İş yerini kurşunlayıp 10 milyon TL haraç istediler, tutuklandılar

Olay, 15 Şubat 2025 tarihinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki iklimlendirme faaliyeti yapan bir iş yerinde gerçekleşti. Beylikdüzü'nde iklimlendirme faaliyeti gösteren iş yerine motosikletli 2 şüpheli silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kimse yaralanmazken, polis olayla ilgili inceleme yaptı.

Şüpheliler, olaydan yarım saat sonra yurt dışı numaralarla iş yeri sahibi A.Ç'ye ulaşarak, "Saldırıyı biz yaptık. Oğlunu seviyorsan ulaş bize, oğlundan ayrı kalma", diyerek 10 milyon TL haraç istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin kullandığı motosikletin Esenyurt ilçesi Yenikent Mahallesindeki bir otoparka girdiği ve çıktığı tespit edildi. Uzun süre şüphelilerin izin süren Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları tespit ederek kaldıkları yeri belirledi.

Şahısların Esenyurt ilçesinde 'zula evi' olarak kullandığı adrese polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda Mert T. (25) ile Necip D. (25) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu evde yapılan aramada ise 11 tane kalaşnikof, 6 adet tabanca, 20 kilo esrar ve 3 buçuk kilogram kokain ele geçirildi.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Mert T. ve Necip D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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