9 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftasına Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü ve Geosis Boluspor-Sakaryaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde Ziraat Bankkart ile Polonya temsilcisi Asseco Resovia arasında oynanacak rövanş maçını izleyecek.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı'nda konuşacak.

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunu ziyaret edecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net