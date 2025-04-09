Hakkari'de 61 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada, tırın dorsesinde 5 torbada, 30 paket halinde 16 kilo 2 gram sentetik uyuşturucu ve 95 pakette 45 kilogram skunk ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

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