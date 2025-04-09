İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 07:28, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 10:29
İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.