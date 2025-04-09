7,1 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya,, 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hapın, 2 Ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal maddenin ve 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu uyuşturucu madde imalatçısı 16 şüpheli yakalandı.