Kars'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
Kars'ta terör suçlarından aranan firari FETÖ hükümlüsü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 09:43, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 09:44
Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı. Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.P'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.