Kars'ta Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı. Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü İ.P'yi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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