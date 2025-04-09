Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü

Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücüler Ali Aydın, M.D., N.G. ve O.D. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

M.D. yönetimindeki otomobil ile Ali Aydın'ın kullandığı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık kipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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