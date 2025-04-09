Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD depremin saat 06:09'da ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydederken; deprem bilimci Prof. Dr. Görür sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür, "Arkadaşlar, KAF'ın Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol'da, 4,1 sığ bir deprem oldu. Yeri önemli" dedi.