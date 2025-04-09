İstanbul'da Metro ve Teleferik Seferleri Normale Döndü

Metro İstanbul'un açıklamasına göre, sabah teknik arıza nedeniyle sefer yapılamayan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'ndaki arıza giderildi. Hattaki seferler normale dönerken, arıza sırasında hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi . Yine sabah elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılamayan seferler de normale döndü.

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