İstanbul'da Metro ve Teleferik Seferleri Normale Döndü
İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arızalar giderildi, metro ve teleferik seferleri normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 14:07, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 14:03
İstanbul'da sabah arıza yaşanan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un açıklamasına göre, sabah teknik arıza nedeniyle sefer yapılamayan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'ndaki arıza giderildi. Hattaki seferler normale dönerken, arıza sırasında hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi. Yine sabah elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılamayan seferler de normale döndü.