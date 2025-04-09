Öğretmen Kızını Öldürüp İntihar Süsü Veren Kadın Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya "intihar süsü" verdiğini itiraf eden kadın tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gece Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34), ikametinin banyosunda sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Otopsi Sonuçları

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca otopsisi yapılan Günaydın'ın, boyun kısmında kırık olduğunun anlaşılması üzerine annesi S.G. (61) gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İfade ve İtiraflar

S.G'nin ifadesinde, maktul ile yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Kızının psikolojisinin bozulması sebebiyle sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden S.G'nin, kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde "intihar süsü" vermek için bileğini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.