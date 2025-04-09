Öğretmen Kızını Öldürüp İntihar Süsü Veren Kadın Tutuklandı

Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Öğretmen Kızını Öldürüp İntihar Süsü Veren Kadın Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, öğretmen kızını öldüren kadın tutuklandı. Cinayeti itiraf eden anne, olayı intihar süsü vererek gizlemeye çalıştığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 23:47, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 23:53
Yazdır

Samsun'un Atakum ilçesinde öğretmen kızını boğarak öldürüp olaya "intihar süsü" verdiğini itiraf eden kadın tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, önceki gece Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 398. Sokak'ta, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ın (34), ikametinin banyosunda sol bileği kesilmiş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Otopsi Sonuçları

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığınca otopsisi yapılan Günaydın'ın, boyun kısmında kırık olduğunun anlaşılması üzerine annesi S.G. (61) gözaltına alındı.

Tutuklama Süreci

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İfade ve İtiraflar

S.G'nin ifadesinde, maktul ile yaşadığını ve 2021 yılında oğlunun Hakkari'de şehit düşmesinin ardından kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Kızının psikolojisinin bozulması sebebiyle sürekli kendisine şiddet uyguladığını iddia eden S.G'nin, kavga ettikleri esnada kızını ittiğini ve yere düştükten sonra boynunu sıkarak öldürdüğünü, akabinde "intihar süsü" vermek için bileğini kestiğini itiraf ettiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber