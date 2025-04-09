2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin sitesinden alabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 10:46, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 10:47
2025-DGUY: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na (2025-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
DİKKAT!
19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI
Temel Kurallar
- Adaylar sınav günü belirtilen saatten önce sınav yerinde olmalıdır.
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılmalıdır.
- Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi web sitesinden temin edilmelidir.