2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025-DGUY sınavı için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-DGUY: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı19 Nisan 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 'na (2025-DGUY) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi 'ni; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Nisan 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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