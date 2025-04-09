Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 201,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,82, holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,17 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.