Dolar günü 37,91 TL'ye gerileyerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0100 38,0110 37,9140 37,9150 Avro 42,0190 42,0200 42,2300 42,2310 Sterlin 48,5000 48,5100 49,0400 49,0500 İsviçre frangı 45,2400 45,2500 45,2900 45,3000 ANKARA ABD doları 37,9800 38,0600 37,8840 37,9640 Avro 41,9790 42,0590 42,1900 42,2700 Sterlin 48,4400 48,6500 48,9800 49,1900