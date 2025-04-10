Dolar günü 37,91 TL'ye gerileyerek tamamladı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 37,91 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 17:55, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0100
|38,0110
|37,9140
|37,9150
|Avro
|42,0190
|42,0200
|42,2300
|42,2310
|Sterlin
|48,5000
|48,5100
|49,0400
|49,0500
|İsviçre frangı
|45,2400
|45,2500
|45,2900
|45,3000
|ANKARA
|ABD doları
|37,9800
|38,0600
|37,8840
|37,9640
|Avro
|41,9790
|42,0590
|42,1900
|42,2700
|Sterlin
|48,4400
|48,6500
|48,9800
|49,1900