Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 727 bin liraya geriledi

Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin saati açıklandı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Mahir Polat'a 'Konutu Terk Etmeme' Şartıyla Tahliye
Mahir Polat'a 'Konutu Terk Etmeme' Şartıyla Tahliye
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Benzine Gece Yarısı İndirimi: 2 Lira 24 Kuruş
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci: Sendikalar Taleplerini İletti
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Dair İddialara Açıklama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Emniyet'ten Dervişoğlu'nun 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
Brent Petrol, ABD-Çin Geriliminde Dibe Vurdu
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
JGK Darbe Davasında 121 Sanığa Müebbet Onayı
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Reşit Olmayan Suçlular İçin Yeni Düzenleme Geliyor
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Kamu kurumları, Cumhurbaşkanlığına doğrudan görüş soramayacak!
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Yeni Trafik Kanunu Taslağı Meclis'e Geliyor
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Bakan Tekin'den Tutuklu Öğrencilerle İlgili Açıklama
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına 37 Milyon Lira Ceza
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
Elektriğe zam mı geliyor? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı!
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
Anne Faciası: Öğretmen olan kızını öldürdü intihar süsü vermeye çalıştı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-DGUY Sınavı İçin Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Doğum Yardımları Annelerin Hesabına Yatacak
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Konutlarda Elektrik Faturaları 4 Yılda 3 Kat Arttı
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den 'Gümüşhane' depremi açıklaması
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Instagram'da 16 Yaş Altı Canlı Yayın İçin Ebeveyn İzni Şartı
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji uyardı: Hangi bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
Damacana kartelleri mercek altında! Suyun devlerine ceza yolda
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da huzurevinde çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
Marmara Cezaevi'nde tutukluya saldırı iddiasına açıklama
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
81 Valiliğe genelge: Afetlere yönelik önlemler artırılacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 727 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 727 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 18:03, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 18:05
Yazdır
Altının kilogram fiyatı yaklaşık 3 milyon 727 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 713 bin lira, en yüksek 3 milyon 837 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 727 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 765 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 845 milyon 296 bin 853,47 lira, işlem miktarı ise 2.887,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 123 milyon 580 bin 884,89 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.765.999,503.011,55
En Düşük3.713.000,003.035,00
En Yüksek3.837.900,003.135,20
Kapanış3.727.000,003.050,00
Ağırlıklı Ortalama3.750.396,853.086,33
Toplam İşlem Hacmi (TL)10.845.296.853,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.887,49
Toplam İşlem Adedi115

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber