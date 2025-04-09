Bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ile Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Gümüşhane, Bayburt, Kahramanmaraş'ın kuzeyi ve Diyarbakır'ın güneyi ve doğusu, Mardin, Batman ve Siirt'te güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kesimlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.