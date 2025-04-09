İzmir'de 122 Bin 700 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 122 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi ve gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen iş yerine düzenlenen baskında 122 bin 700 sentetik ecza ele geçirildi ve Ü.M. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.