İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Polis merkezine götürülen B.İ'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürekli sol şerit ihlali" ve "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek" maddelerinden 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.

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