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KKTC'de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 12:13, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 12:25
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KKTC'de liselerde başörtüsü serbest bırakıldı

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, "(Tüzük) Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz." maddesi yer aldı.

Tüzük ile lise öğrencilerinin inançları gereği başlarını örtmesi serbest bırakıldı.

İlahiyat eğitimi veren Hala Sultan Koleji ile ilgili olarak da okul kıyafetinin okul yönetimi tarafından belirlenerek Milli Eğitim Bakanlığına önerileceği belirtilen tüzükte, kararın Bakanlıkça verileceği aktarıldı.

Tüzükte, ortaokullardaki üniformaların okul yönetimi tarafından belirleneceği belirtilerek, başörtüsü konusunda inisiyatif tamamen okul yönetimlerine verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı okullara genelge gönderdi

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, tüzük değişikliğine ilişkin okullara ve sendikalara genelge gönderildiğini açıkladı.

Genelgede, "Kıyafet unsurlarının, öğrencinin yüzünü, kimliğini veya iletişim yeteneğini engellemeyecek biçimde sade bir şekilde kullanılması gerekir. Eğitim ortamında yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin (peçe, burka, nikab) kullanımı yasaktır." ifadesine yer verildi.

Bakanlar Kurulu açıklama yaptı

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, dün yapılan Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlediği basın toplantısında, hazırlanan tüzükle zorunlu eğitim yaşında olan öğrencilerin kıyafetini belirleme yetkisinin tamamen okul idarelerine bırakıldığını, lise çağındaki öğrencilerin ise okul üniformasıyla birlikte inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbest olduğunu ifade etti.

Berova, söz konusu tüzüğün, "Öğrencilerin kılık, kıyafet düzenlemesi eğitimde fırsat eşitliğine engel teşkil etmemeli ve pedagojik esaslara uygun olmalıdır. Eğitim ortamında kılık, kıyafet ile her türlü ayrımcılık kabul edilmez." şeklindeki esaslar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve KKTC Anayasası dikkate alınarak hazırlandığını sözlerine ekledi.

KKTC'de bir öğrencinin başörtüsü ile İrsen Küçük Ortaokulu'na alınmaması üzerine geçen ay Bakanlar Kurulu başörtüsünü engelleyen eski disiplin tüzüğünü değiştirerek öğrencilerin okula bone veya bandana takarak girebileceği yönünde karar almıştı.

Başta Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olmak üzere karara tepki gösteren bazı muhalefet partilerinin baskıları sonucu karar hükümet tarafından geri çekilmişti.

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