BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Yeni Düzenleme

Kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıklarından ve ortaklarından sağlayacakları fonlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan "Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kredi Müşterilerinden, Ortaklıklarından ve Ortaklarından Sağlayacakları Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapsam Dışı Fonlar

Buna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalar ile bankalardan kullanacakları fonlar bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutuldu.

Fon Sözleşmesi ve Kredi Riski

Yönetmelik kapsamında, fon sözleşmesi kapsamında temin edilmiş olması şartıyla, bir kredi müşterisinden sağlanacak fonların toplam tutarı, kredi kartıyla yapılan işlemlerden kaynaklanan alacaklar da dahil olmak üzere, "nakdi kredi veya teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul ve bu niteliği haiz diğer taahhütler yoluyla gayrinakdi kredi kullanan müşteriler ile finansal kiralama yöntemi, satım yöntemleri, kiralama yöntemleri, ortaklık yöntemleri, vekalet yöntemleri," tanımına konu işlemlerden kaynaklı toplam kredi riski tutarını aşamayacak.

Kredi Riski Hesaplaması

Bu hesaplamada, bireysel kredi kartı limit taahhütlerinden kaynaklı kredi riski tutarı olarak kullanılmayan limit taahhütlerinin yüzde 20'si dikkate alınacak.

Ortaklıklardan ve Ortaklardan Sağlanan Fonlar

Yönetmelik uyarınca, ortaklar ile iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan fon sözleşmesi yapılması şartıyla fon sağlayabilecek. Bir doğrudan veya dolaylı ortaktan sağlanan fon tutarı toplamı, bu ortağın kalkınma ve yatırım bankasının sermayesindeki payı oranına karşılık gelen özkaynak tutarını aşamayacak.

Özel Durumlar

Nitelikli pay sahipleri ve bunların dahil olduğu risk grubunda yer alan doğrudan veya dolaylı ortaklar ile kamu tüzel kişiliğini haiz doğrudan veya dolaylı pay sahiplerinden sağlanan fonlar hakkında bu sınır uygulanmayacak. Nitelikli pay sahipliği kapsamında yer almayan borsadan edinilen pay sahipliğine dayalı ortaklardan fon sağlanamayacak.

Uyum Süreci

Kalkınma ve yatırım bankaları söz konusu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarını 1 Nisan 2026 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirecek. Ayrıca Kurul, bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak.