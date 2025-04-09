Erdoğan: Gençleri Bozuk Para Gibi Harcadınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Küresel sistemin çatırdadığını belirten Erdoğan, "Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir." dedi.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunuyor."Tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yolunuza yoldaş, mücadelemize nefer olan dava arkadaşlarıma, partimizin her bir üyesine, 23 yıldır desteğini esirgemeyen aziz milletimin her bir ferdine en samimi duygularımı iletiyorum."

Ramazan Sürecindeki Çalışmalar

AK Parti teşkilatları ramazan süresince her bir ferdiyle elbette belediyeleriyle olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. Kampüs iftarlarıyla üniversiteli gençlerimiz bir araya geldi, Kabine üyelerimiz ve vekillerimiz ülkenin dört bir yanında gönül sofralarının misafiri oldu. Biz de milletin evinde halkımızı ağırladık. Rabbim hepimizden razı olsun.

Küresel Sistem ve Türkiye'nin Konumu

"Türkiye masada ve sahada süreci en iyi yöneten ülkelerden" Küresel sistem temelden çatırdıyor. Gümrük ve ticaret savaşlarının küresel bir etki uyandıracağını görüyoruz. Şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Bu süreci sahada ve masada en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir.

Türkiye'nin Yeni Dönemi

Türkiye yeni döneme damgasını vuracak. Yeni Türkiye'ye dünya alışmış, hiç hoşlarına gitmese de bunu benimsemek zorunda kalmıştır. Ancak muhalefet partileri meseleyi halen idrak edememiştir. Türkiye'nin artık farklı bir ligde top koşturduklarını halen anlayamamışlardır. Özellikle Batı ile nasıl bir paradigma değişimi yaşandığını halen anlayamadılar. Batı'nın rızası olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar. Amerika'dan ekonomist ithal etmekle övünenlerden zaten başka bir şey de beklenemez. Ne diyelim yazık... CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz. Bunlar kendi milletlerini, ülkelerini hiçbir zaman tanıyamadılar.

Uluslararası Ticaret Savaşları

Son bir haftadır uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Bu gelişmelerin küresel ekonomiyi 3 noktada etkilemesi bekleniyor:

Ticaret hacmindeki daralma ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamaya birlikte enflasyonist baskının artması.

Kimi büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir.

Peki biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Ülkemizin sorunlarını çözecek, ülkemiz şoklara karşı dirençli hale getirecek kapsamlı bir programı kararlılıkla hayata geçirdik. Bunun sayesinde şoklara karşı mukavemetimizi artırdık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Menfi bir durum beklemiyoruz. Bu muhataralı dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz.

"MİLLETİMİZDEN BOYKOT YEDİLER"

CHP'nin boykot çağrısına millet itibar etmedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Ekonomimizi bitirmek isteyenler avuçlarını yaladı, kös kös oturmak zorunda kaldı. Muhalefetin tüm tahriklerine rağmen biz Türkiye'yi büyütüyoruz.

"ŞİKAYET VE İHBAR EDEN ONLAR, AMA BİZİ SUÇLUYORLAR"

Büyük bir oyun sergileniyor. Bilinmeyen tek bir şey var, o da bu orta oyununun kavuğunun kimde olduğuydu. Hafta sonu yaptıkları baskın kurultayla kavuk sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Ancak 20 gündür oynanan oyundan bir türlü anlayamadığımız, sahne ışıklarının neden bize doğrultulmuş olmasıdır. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpanlar onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuranlar onlar. Şikayeti, tanıklığı, savcıların kapısında ihbar sırasında girenler yine onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar. Üstlerindeki çamuru bize sıçratmak için olmadık taklalar atanlar da onlar. Hayırdır siz bizi gözünüze far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz?

"GENÇLERİ BOZUK PARA GİBİ HARCADINIZ"

Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız yüzünden, koltuk hırsınız yüzünden geldi. Sizin aç gözlülüğünüz yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz. CHP'nin bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Kendi içinizdeki meseleleri örtmek için gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. O gençlerin hayatları karardıysa sorumlusu sizsiniz. Hep bunu yaptınız. Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz. Onları bozuk para gibi harcayarak kariyer basamaklarını tırmandınız. Sonra da utanmadan hep başkalarını suçladınız.

Kurtla avladınız, çobanla yediniz, sonra sürünün sahibiyle timsah gözyaşları döktünüz. Soruyorum, sürekli üzerinde tepindiğiniz Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? Meclis'teki oylamadan kaçıp idamına göz yuman siz değil misiniz? Utanmanız gerekirken işinize her geldiğinde Gezmiş'i kullanan siz değil misiniz? Bu ülkenin gençlerini size yedirmeyeceğiz.

"BATILI AKTÖRLER SİZİ TERK EDELİ ÇOK OLDU"

Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Medet umduğunuz Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Son bir umutla aradığınız numaralar ya kapalı ya sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor. Değer vermiyor. Yalanlarınıza kimse kanmıyor. Büyük bir çaresizlik içindeler... 3 haftada itibarlarını kaybettiler. Rezil rüsva oldular.

"ÖZGÜR BEY KALKIP BİZİ CUNTACILIKLA SUÇLUYOR"

Şimdi bize sataşarak partimize ve ittifak ortağımıza edepsizce iftira atıyorlar. Ne diyor Özgür Bey, "CHP istese tek parti olarak devam edecekken ülkeyi seçimlerle tanıştırdı" diyor. Lütuf buyurdunuz... Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. CHP ikinci başkanları malum İsmet İnönü. Koltuğu 88 yaşındayken Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1950'de Türkiye'de ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne kadar iktidara gelmedi.

"DARBECİLİĞİN KİTABINI YAZDINIZ"

CHP Genel Başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişi ile yüzleşmelerini öneriyorum. 50'den bu yana sandıkta yoksunuz ve o günden bu yana darbelerden medet umuyorsunuz. CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. O hakaret ettikleri bağımsız yargı olmasaydı CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı.

Ne sokak hareketleri ne kışkırtmalar ne tehditler... Bunlarla hiçbir yere varamazlar. Eski Türkiye artık yok. Hocaları esir aldığınız Türkiye kötü bir hatıra olarak artık eskide kaldı.