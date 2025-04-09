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Adalet Bakanı Tunç'tan Tutuklanan Göstericiler Hakkında Açıklama

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan izinsiz gösteriler nedeniyle 90 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 12:42, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 12:57
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Yönelik Yolsuzluk ve Terör Soruşturması

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklandı.İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sokağa çıkan, polise saldıran ve tutuklanan provokatörler için iddianame hazırlandı.

90 Kişi Hakkında İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 90 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.Hazırlanan iddianamede, 21 şüphelinin sosyal medya hesaplarından, İstanbul Valiliği tarafından 19-23 Mart tarihleri arasında uygulanan gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen, vatandaşları izinsiz sokak eylemlerine katılmaya teşvik eden paylaşımlar yaptıkları belirtildi.İddianamede, kent genelinde birçok noktada kalabalık grupların toplandığı ve izinsiz yürüyüşler gerçekleştirdiği kaydedildi.Kamera kayıtları, saha gözlemleri ve güvenlik güçlerinin tespitlerine yer verilen belgede, bazı şüphelilerin eylemlere kimliklerini gizleyecek şekilde yüzlerini kapatarak katıldığı, polisin uyarılarına rağmen dağılmadıkları ve müdahaleye direndikleri aktarıldı.

Eylemler Valilik Kararına Rağmen Sürdü

Savcılık, şüphelilerin 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediklerini değerlendiriyor.İddianamede, İstanbul Valiliği'nin kamu düzenini koruma gerekçesiyle dört gün süreyle tüm gösteri ve toplantıları yasakladığı karara ve emniyet birimlerinin yaptığı uyarılara rağmen şüphelilerin eylemlerine devam ettiği ifade edildi.

Asli Ceza Mahkemesine Dava Açıldı

Adalet Bakanı Tunç da, izinsiz gösteriler sonrası tutuklananlara ilişkin açıklama yaptı.Tunç, "Gözaltılarla ilgili olarak asli ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili 3 ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar için karar verilecektir." ifadelerine yer verdi.

Mahir Polat İçin Kurum Karar Verecek

Grup toplantısında Mahir Polat hakkında da konuşan Tunç, "Sonuçlar Adli Tıp'a gidecek, sonra kurum karar verecek." dedi.

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