Ali Erbaş: Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu projesinin açılış programı, bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Programında konuş Ali Erbaş, bazı önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Gerçekten çok önemli bir eğitim 'Aile Okulu'. Aile toplumun bel kemiği, çekirdeği. Her zaman söylüyoruz ya aile sağlam olursa toplum sağlam olur, millet sağlam olur, insanlık sağlam olur.

diye konuşan Erbaş, kendi ailesinden de örnekler verdi.

"NİCE GÜZEL ÖRNEKLİ AİLELER VAR"

Bir aile neslinin nasıl çoğaldığından bahsedip, kendi ailesinde örnek veren Erbaş,

"Nice güzel örnek aileler var. Çocukluluğuma gidiyorum, biz 7 kardeşiz. Yani ailemiz 9 kişi olduğu ve bu 9 kişinin bir kaptan yemek yediği yıllarım geçti benim. Bir kaptan 9 kişi yemek yedik.

Yengem geldi 10 kişi olduk, sonra yeğenlerim geldi 11 olduk, 12 olduk, 12, 13 kişi biz aynı kaptan yemek yedik yıllarca. Sonra biz çoğaldık, çoğaldık geçen yıl anacığım 95 yaşında vefat ettiğinde, üşenmedim babamla annemin nesli kaç kişi olmuş diye, tabii gelinleri ve damatları da saydım.

Tabii birkaç hafta önce o listeye birkaç isim daha ilave edildi. Bir baktım 128 kişi olmuş bizim ailemiz. Bu 7 kişi dediğim gibi damatlar ve gelinleri de sayarak söylüyorum 128 kişilik bir nesil, bir aile olmuş."

"AİLE YILI'NDA İYİLİK HAFTASINI BAŞLATTIK"

ifadelerini kullandı.

Aile yılından ve bu yıl ilki gerçekleştirilen 13-20 Mart İyilik Haftası'ndan bahseden Erbaş, "

Biliyorsunuz 'Aile Yılı' Cumhurbaşkanımızız kararnamesi ile onaylanan gerçekleşen 'Aile Yılı'. Aynı zamanda bu yıl Mart Ayının 13 ile 20'si arasında başlattığımız ilk defa 'İyilik Haftasını' başlattığımız bir yıl bu yıl. Neden 13-20 Mart arasını belirledik, çünkü vakfımızın kuruluşunun 50'nci yılıydı.

13 Mart günü kuruldu, 13 Mart Günü uluslararası İyilik Ödüllerimizi verdik. Bütün kurumlara ve bakanlıklara bundan sonraki yıllarda 13 Mart-20 Mart arasını 'İyilik Haftası' olarak değerlendirelim, kutlayalım istedik."

şeklinde konuştu.

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Türkiye'de 502 noktada Aile ve Rehberlik Merkezi kurduklarını söyleyen Erbaş,

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak aile konusunu bütün konularımızı önüne koyuyoruz, baştan beri öyleyiz. O yüzden 502 noktada Aile ve Rehberlik Merkezlerimiz oldu. En son 502'ncisini burada Ankara'da Gölbaşı'nda açtık hemen Ramazan'ın başında."

sözlerini söyledi.

"NİKAHLAR ARTACAK, AİLE OLUŞACAK. NİKAHSIZ YAŞAMAYI REDDEDİYORUZ"

"Aileyi nasıl oluşturacağız, nikahların artmasıyla oluşturacağız."

diyen Erbaş,

"Nikah Efendimizin en önemli sünnetlerinden birisidir. Nikah benim sünnetimdir, kim nikahtan uzak olursa benim sünnetimden uzak olursa benden değildir buyuruyor.

Derdimiz gençlerimiz nikahlansınlar, meşru bir şekilde Müslümanca. Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz. Müslüman bir toplum olarak nikahsız birliktelik ifadesini reddediyoruz. Çabamız bu gayretimiz bu."

diye konuştu.