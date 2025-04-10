İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
İkinci el araç fiyatları yeniden yükselişe geçti
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
3 haftadır düşüyor! Merkez'in rezervleri 7 ayın en düşüğünde
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
MB açıkladı: Boykot çağrısına rağmen harcamalar arttı
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Kar yağışı ve don bekleniyor
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Bakan Şimşek tek haneli enflasyon için tarih verdi
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Saraçhane'deki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Göktaş Açıkladı: Doğum Yardımına 18 Bin Başvuru
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Yerlikaya: Polis, Huzurun Teminatıdır
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Bakan Tekin: 20 Yılda Derslik Sayımız İki Katına Çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
MSB'den İsrail'e Tepki: Haksız İthamlarla Hedef Gösteriliyoruz
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Uzman çavuş tartıştığı kişiye tabancayla kurşun yağdırdı
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Sağlıklı Hayat Akademisi Projesi Başlıyor
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Ankara'daki Maden Kazasında Yaralı Sayısı 14'e Çıktı
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Promosyon rekoru kırıldı... 105 bin TL maaş promosyonu aldılar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Otomotiv Sektöründe Nisan Ayı Fırsatları ve Zamlar
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Benzin Fiyatlarına Bir İndirim Daha Geliyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Ebeveynler dikkat! Bakanlık, bir kırtasiye ürününün satışını yasakladı
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Antalya Diplomasi Forumu: Dünya Liderleri Bir Araya Geliyor
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Erdoğan'a şikayet ettiler! AK Partili il başkanları bürokratlardan dertli
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
Ankara Emniyet'inden İşkence ve Çıplak Arama İddialarına Yalanlama
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
ADÜ'de Öğretim Üyesi Başörtülülere Hakaret İddiasıyla Uzaklaştırıldı
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Mahir Polat Cezaevinden Tahliye Edildi
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Dünya havacılık tarihinde ilk! Bayraktar TB2 tarihe geçti
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Özelleştirme İdaresi 7 İlde 13 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Erdoğan: Emniyet Birimlerimiz Eşkıyalığa Fırsat Vermedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan - DEM Parti görüşmesine açıklama

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşme sonrası Dem Parti'den yazılı bir açıklama yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 17:22, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 17:24
Yazdır

Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra DEM Parti heyetini kabul etti.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan katıldı.

Saat 13.30'da başlayan görüşme, 1 saat 25 dakika sürdü.

DEM PARTİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber