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Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle görüşeceğini hatırlatarak, ''Bizim beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması. Bölgemiz üzerindeki emperyalist oyunların boşa çıkarılması, milli birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi'' açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 14:19, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 14:16
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Yılmaz: Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

Bu ay içerisinde Giresun'a gidip Doğu Karadeniz Eylem Planı'nı açıklayacaklarını söyleyen Yılmaz, daha sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplanacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz, ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin bir soruya karşılık, "Artısıyla eksisiyle değerlendiriyoruz. Küresel etkileri var. Dünya ekonomisi açısından etkileri var. Türkiye olarak bize hem olumlu hem de olumsuz yansımaları söz konusu. Net etkiye bakmamız, bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Bu dinamik bir süreç. Henüz sonuçlanmış bir süreç değil. ABD tarifeler açıkladı ama aynı zamanda müzakerelere açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu müzakerelerin sonucunun ne olduğunu görmemiz lazım. Bu müzakereler iyi gitmezse diğer ülkelerin buna karşı atacağı adımları iyi takip etmemiz lazım." yanıtını verdi.

Sürecin iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin başlangıç itibarıyla avantajlı göründüğü söyledi.

Türkiye'ye uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi tarifesinin sorulması üzerine Yılmaz, "Biz de bu müzakereleri yapacağız. ABD ile 32 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmimiz oldu ve dengeli bir ticaretimiz var. Ancak bizim liderlerimizin belirlediği 100 milyar dolarlık bir hedef var. Bu konularda Ticaret Bakanımız, ABD'li muadilleriyle oturup hem bu gelişmeleri hem de Türkiye-Amerika ticaretini nasıl artırabiliriz, hacmini daha fazla nasıl büyütebiliriz bu konuları önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde ele alacağımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

"Son gelişmelerle birlikte dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor"

"Bazı yabancı şirketlerin Çin'deki merkezlerini diğer ülkelere taşıma planları oluştu. Türkiye'nin bu şirketler arasında görüştüğü var mı?" sorusuna karşılık Yılmaz, bunun bir süreç olduğunu ve bu sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki birkaç ayda tabiri caizse toz dumanın yatıştığını, dünya ticaretinin geldiği süreci göreceğiz. Şunu söylemek zorundayız; eski ticaret düzeninden söz edemeyiz. Son gelişmelerle birlikte dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir çerçeve oluşuyor. Eski kalıplarla bakacağımız bir dünya değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Yeniden şekillenmeyi çok iyi takip etmek durumundayız. Bu ticaret politikaları, yatırım karlarını, lojistiği, tedarik sistemlerini etkileyecek. Çok boyutlu bir hadiseden bahsediyoruz. Bir taraftan da sadece mal piyasaları değil, hizmet piyasaları, diğer sermaye hareketleri var. Birçok boyutuyla küresel ekonominin nerelere doğru gittiğini her birlikte göreceğiz. İlk aşamada tarifenin düşük olması olumlu. İkincisi bu hadiselerle birlikte emtia fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Türkiye de emtia ithalatçısı bir ülke. Bu açıdan da şu an itibarıyla lehimize tablo olduğunu söyleyebiliriz."

Bu durumun eksi bir tarafı bulunduğunu da dile getiren Yılmaz, "Amerikan pazarı zorlaştıkça, Amerika'ya daha önce ihracat yapan ülkeler, diğer pazarlarda çok daha agresif davranabilirler, pazar paylarını telafi etme içerisine girebilirler. Bu da rekabeti diğer piyasalarda yoğunlaştırıcı bir etki yapar. Her birini detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Önümüzdeki Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da başlıklarımızdan biri yeni ticaret koşulları ve bunun ülkemize yansımaları, bizim buna karşı hangi stratejileri izleyeceğimiz konusu olacaktır. Önümüzdeki dönem, ekonomi yönetimi olarak bu konuları çok boyutlu bir şekilde bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemizin alması gereken pozisyonlar noktasında politikalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik soru üzerine, bu hedefin çok kıymetli olduğunu ve sağlıklı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanımızla görüşme bekleniyor DEM Parti'den gelecek katılımcılarla birlikte. Süreç olması gerektiği gibi hassas bir çerçeve içerisinde devam ediyor. Başarıya ulaşmasını, en kısa sürede silahların bırakılmasını, terör örgütünün kendisini fesih etmesini bekliyoruz. Bu tür süreçler hassas süreçler, uzadıkça çomak sokan çok olur böyle işlere. Bizim beklentimiz, en kısa sürede Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanması. Bölgemiz üzerindeki emperyalist oyunların boşa çıkarılması, milli birliğimizin, beraberliğimizin pekiştirilmesi. Demokrasinin, kalkınmamızın standartlarının çok daha yukarıları çıkması." değerlendirmesinde bulundu.

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